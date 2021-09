Pernambuco tem 40 municípios sem estoque de AstraZeneca para segundas doses; veja lista

Levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta segunda-feira (13), indica que 40 municípios de Pernambuco estão sem estoque da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca para segundas doses [veja a lista completa no final do texto].

Segundo a pasta, a orientação do Ministério da Saúde é que, caso haja doses disponíveis, a segunda aplicação nos moradores dessas cidades pode ser feita com o imunizante da Pfizer, num esquema chamado de heterólogo, quando há o intercâmbio de fabricantes entre as duas aplicações.

O atraso na entrega das doses, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção da AstraZeneca no Brasil, informou na última sexta-feira (10), foi causado por um “aumento de demanda global por insumos utilizados na produção de vacinas, o que se reflete em algumas dificuldades de abastecimento”.

A Fundação informou que atua junto a fornecedores e empresas parceiras para manter o cronograma de vacinação, atualmente atrasado por causa dessa falta de insumos importados da China.

Em coletiva de imprensa, na última quinta-feira (9), o secretário estadual de Saúde, André Longo, falou sobre o cenário de falta de doses da vacina da AstraZeneca em Pernambuco.

“É fato que a gente tem um problema na linha de produção da Fiocruz por conta da questão do IFA [ingrediente farmacêutico ativo] e isso gera um temor que a gente não vai ter a distribuição das segundas doses necessárias para completar o esquema vacinal com AstraZeneca naquelas pessoas que a tomaram”, disse.

Longo citou a estratégia definida de fazer a substituição pela Pfizer, a partir de recomendação do Ministério da Saúde e falou sobre o prazo de aplicação da AstraZeneca de 60 a 90 dias.

“Quando há disponibilidade, a gente encurta o prazo de aplicação para 60 dias. Havendo alguma dificuldade, você pode margear para um pouco mais adiante antes de pensar em fazer o intercâmbio de doses”, acrescentou o secretário.

“É preciso observar como se dará a distribuição dessa D2 pelo Ministério da Saúde nas próximas semanas e se isso vai chegar a comprotmeter aqui esse prazo de 60 a 90 dias”, completou Longo.

O representante da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) no Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação contra a Covid-19, Eduardo Jorge da Fonseca, falou que há evidências científicas que comprovam até mesmo um aumento na eficácia do ciclo vacinal com a mistura de imunizantes.

“Se houver necessidade de substituição, nós temos evidência que o chamado esquema heterólogo, ou seja, começar com AstraZeneca e terminar com Pfizer é tão eficaz ou até um pouco mais eficaz que o esquema com a mesma vacina. Acredito que isso é uma questão transitória que, daqui uns 15 dias, estará resolvido”, disse o médico.

Outros estados já usam Pfizer no lugar da AstraZeneca de quem tem a segunda dose atrasada, como São Paulo, que começa a adotar o esquema heterólogo nesta segunda-feira (13).

Cerca de 400 mil doses extras da Pfizer foram encaminhadas aos municípios paulistas para cobrir o déficit no esquema vacinal de quem havia tomado a vacina da Fiocruz.

Lista de cidades de Pernambuco sem estoque para segunda dose de AstraZeneca

I Geres: Moreno | II Geres: Lagoa do Carro, Surubim, João Alfredo, Passira, Orobó, Vicência, Vertente do Lério, Salgadinho, Paudalho, Cumaru, Bom Jardim, Machados, Limoeiro.

III Geres: Lagoa dos Gatos, Joaquim Nabuco, Palmares, Gameleira, Cortês, Rio Formoso | IV Geres: Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Cupira, Jataúba, Barra de Guabiraba, Jurema | V Geres: São João, Iati | VI Geres: Pedra.

VII Geres: Serrita, Verdejante | VIII Geres: Dormentes | IX Geres: Trindade, Exu, Granito | X Geres: Brejinho, Ingazeira, Santa Terezinha | XI Geres: Calumbi, Flores.

