Pernambuco tem 71% dos municípios em situação de risco para transmissão de arboviroses

Em Pernambuco, 132 dos 184 municípios estão em situação de risco para transmissão de dengue, zika e chikungunya, o que representa 71% das cidades do estado, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nessa quarta-feira (22). De acordo com a pasta, 44 municípios estão em situação de risco de surto e outros 88 estão em situação de alerta. Outras 50 cidades apresentaram índices satisfatórios.

De acordo com a SES, o estado notificou 15.097 casos de dengue de janeiro até o dia 18 de novembro, sendo 4.610 confirmados e 6.354 descartados. Também foram notificados 4.456 casos de chikungunya e, desse total, 1.082 foram confirmados. Dos 712 casos de zika notificados pelo estado no mesmo período, 378 foram descartados.

Em relação aos óbitos, foram feitas 113 notificações, das quais duas foram confirmadas para dengue, sendo uma em maio e outra em novembro. Houve, também, uma confirmação de morte por chikungunya. Diante desses números e da proximidade do verão, estação com clima propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, a SES reforça a importância de evitar que o inseto procrie.