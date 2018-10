Pernambuco tem 94,9% das rodovias estaduais em estado regular, ruim ou péssimo, diz CNT

Em Pernambuco, 94,9% das rodovias estaduais estão em estado regular, ruim ou péssimo, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT). O levantamento avaliou 1.003 quilômetros de extensão, levando em consideração critérios como pavimento, sinalização, geometria da via e pontos críticos.

A CNT também dividiu a análise pelo critério de concessão, em que as rodovias privadas aparecem com 100% dos 41 quilômetros analisados classificados como ótimos ou bons. As rodovias sob gestão pública, no entanto, têm 47,7% dos 3.123 quilômetros com a mesma classificação.