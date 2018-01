Pernambuco tem alerta para chuvas moderadas a fortes em três regiões

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na tarde dessa quinta-feira (18), um aviso indicando probabilidade de chuvas com intensidade moderada a forte em três regiões do estado: a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata e o Agreste Setentrional e Central. A previsão é válida até sábado (20).