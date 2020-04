Pernambuco tem aumento recorde do número de casos do novo coronavírus: mais 129 em 24h

O número de casos do novo coronavírus em Pernambuco subiu, nas últimas 24 horas, para 352 após a confirmação de mais 129 pacientes infectados, um aumento recorde no Estado. Os óbitos também registraram um aumento de 30 para 34 segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira (7). O número atualizado de curas clínicas chegou a 32.

O aumento substancial nas confirmações de casos, segundo a SES-PE, é decorrência da ampliação da testagem para o novo coronavírus no Estado. No momento, o Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE), que teve 69 testes positivos em um dia, e os laboratórios privados voltaram a ter capacidade de testagem. As unidades privadas comunicam o Estado sobre a confirmação dos exames realizados em até 24 horas. No entanto muitos dos laboratórios privados não processam exames nos finais de semana, ou seja, muitos desses casos foram acumulados ao longo dos últimos dias.

Segundo a SES-PE, do total de mortes registradas nessas 24 horas, uma aconteceu na última quarta-feira (3) e as outras três na quinta-feira (4). Os óbitos foram de três homens com idades entre 51 e 85 anos e uma mulher de 68 anos. Todas as vítimas possuíam histórico de doenças crônicas como hipertensão ou diabetes.

Duas das mortes foram de moradores do Recife. O primeiro, um homem de 85 anos que era tabagista, cardiopata e já tinha sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) anteriormente. Já o segundo, de 51 anos, tinha doença hepática e era transplantado renal.

Os outros dois óbitos foram de moradores das Zonas da Mata Sul e Norte, respectivamente. A mulher, de 68 anos, era residente em Catende e, além de ser cardiopata, também tinha diabetes. E o homem, de 73 anos, morava em Macaparana, era tabagista, hipertenso e diabético.

Dos 352 casos confirmados, 166 estão em isolamento domiciliar e 120 internados (26 em UTI/UCI e 94 em leito de isolamento). Os casos estão distribuídos por 25 municípios: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife; Vitória de Santo Antão, Bom Jardim, Lagoa do Carro, Paudalho, Catende e Palmares, na Zona da Mata Sul; Belo Jardim, Caruaru e Cachoeirinha, no Agreste; Petrolina e Salgueiro, no Sertão; Goiana, Alianca, Macaparana e Timbaúba, na Zona da Mata Norte; além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Da Folha de PE