Pernambuco tem mais uma morte e confirma 30 novos casos de coronavírus, entre eles bebê de 1 mês

Pernambuco confirmou 30 novos casos para o novo coronavírus, nessa sexta-feira (3). Um bebê de um mês é um deles. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), há, atualmente, 136 casos. Este foi o maior aumento em 24 horas desde o dia 12 de março, quando houve as duas primeiras confirmações. Também foi registrada mais uma morte por Covid-19, subindo para dez o número de óbitos.

Segundo André Longo, secretário estadual de Saúde, a pessoa que morreu foi uma mulher de 51 anos, moradora do Cabo de Santo Agostinho, com histórico de tabagismo, além de problemas respiratórios. A mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca, na terça-feira (31), chegou a ser entubada, mas não resistiu e morreu.

Foi a segunda morte de pessoa que tem menos de 60 anos. Na quinta-feira (2), uma mulher de 37 anos, moradora do Recife, foi a mais jovem a morrer com a doença no estado.

Dos 30 novos confirmados, 17 são homens e 13, mulheres, com idades entre 18 e 93 anos, além de um bebê de 1 mês. A criança, um menino, apresentou sintomas gripais e foi levada ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, no Centro do Recife. De acordo com o boletim desta sexta-feira, há casos confirmados pela primeira vez em Paulista e no Cabo de Santo Agostinho.

O bebê foi encaminhado, na manhã desta sexta-feira (3), para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), também no Centro do Recife, apresentando bom estado de saúde. A mãe do menino não apresenta sintomas da Covid-19 e o pai está em isolamento domiciliar.

Os casos confirmados no estado estão distribuídos por 14 municípios, além do Arquipélago de Fernando de Noronha. Houve três novos casos na ilha, que conta com cinco confirmações. Na quinta-feira (2), o governo suspendeu, por 15 dias, a entrada de moradores, para evitar a contaminação.

Também há casos de pacientes que passaram por Pernambuco, mas moram em outros estados e cidades. Há 45 pessoas internadas, sendo 19 em Unidades de Terapia Intensiva e 26 em leitos de isolamento. Outros 64 estão em isolamento domiciliar e 17 já se recuperaram da Covid-19.

A SES justificou que o aumento ocorreu, entre outros motivos, pela ampliação em 120% da testagem para a Covid-19, em Pernambuco. Essa medida foi possível devido a parcerias anunciadas nesta semana. Antes, era possível examinar até 770 amostras por semana e, agora, o número subiu para 2.170 testagens por semana, a depender do envio dos kits pelo Ministério da Saúde (MS).

Entretanto, na manhã desta sexta-feira (3), o secretário estadual de Saúde, André Longo, disse que os testes feitos seguem o perfil indicado pelo MS e são direcionados aos casos mais graves da doença, de pacientes que precisam ir ao hospital. Ele disse, ainda, que começaram a ser testados profissionais de saúde e serviços essenciais.

“Continuamos testando todas as pessoas que se internam com síndrome respiratória aguda grave. Percebemos aumento do número de pessoas se internando com a Covid-19, se aproximando dos números de influenza. Vemos que há uma aceleração da epidemia aqui no nosso estado”, disse André Longo.

Do G1