Pernambuco tem o maior saldo de geração de empregos do Nordeste em agosto de 2018, diz Caged

Pernambuco encerrou o mês de agosto de 2018 com um saldo positivo de 11.563 postos de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, índice divulgado nessa sexta-feira (21) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado foi o melhor do Nordeste e o segundo maior do Brasil, já que o estado fica atrás apenas de São Paulo, que teve saldo positivo de 34.244 vagas.

Em Pernambuco, foram registrados 29.721 desligamentos de empregados e 41.284 admissões, o que resultou no saldo positivo verificado em agosto deste ano. Nesse mesmo mês, o Brasil fechou o mês com 110,4 mil empregos com carteira assinada, que é o melhor resultado para agosto nos últimos cinco anos.

Saldo de vagas por setor analisado pelo Caged em PE em agosto de 2018

No estado, a indústria de transformação foi responsável por mais da metade das vagas criadas em Pernambuco, totalizando 6.280 admissões. Em seguida, vêm a agropecuária, com 2.285 postos de trabalho criados, e o setor de serviços, que obteve saldo positivo de 1.659. O quarto lugar ficou com o comércio, que terminou o mês de agosto com 925 vagas criadas, e no quinto lugar está a construção civil, com 454 postos abertos.

O setor extrativa mineral quase não teve mudança, mas acabou com nove postos de trabalhos criados. A administração pública criou duas vagas. Os serviços industriais de utilidade pública foram os únicos a ter resultado negativo, com o fechamento de 51 vagas. (G1)