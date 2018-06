Pernambuco tem queda de 22,49% no número de homicídios em maio de 2018

Em maio de 2018, Pernambuco contabilizou 355 assassinatos ao longo dos 31 dias do mês. O número, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), representa uma redução de 22,49% em relação a maio do ano passado, quando foram registrados 458 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

Abril e maio deste ano tiveram a menor incidência desse tipo de crime em 22 meses, perdendo apenas para julho de 2016 (com 346 mortes). Maio de 2018 foi ainda o sexto mês consecutivo em que os homicídios apresentaram queda quando levamos em consideração o mesmo mês de 2017.

No acumulado dos primeiros cinco meses de deste ano, a retração foi de 22,12% no comparativo com o mesmo período de 2017: caiu de 2.496 para 1.944 CVLIs. A queda se deu em todas as regiões do Estado e, no acumulado dos cinco primeiros meses do ano, 552 vidas foram poupadas.

Queda – Na análise da distribuição dos CVLIs, verificou-se retração em todas as regiões do Estado, no comparativo maio 2018/maio 2017: – 28% no Agreste (de 99 para 71), -24,54% no Sertão (57 para 43), -20% na Zona da Mata (115 contra 92) e -21,88% na Região Metropolitana do Recife (passou de 128 para 100). O Recife apresentou declínio de 16,95% (59 para 49). Quando levamos em consideração os 5 primeiros meses de 2018, em relação aos mesmo período de 2017, os homicídios continuam caindo em todo o território pernambucano: -26,35% no Agreste (foi de 554 para 408), -14,04% no Sertão (292 para 251), -20,25% na Zona da Mata e -19,97% na RMR. Nessa mesma metodologia, o Recife teve 29,11% menos CVLIs (371 para 263).

Homicídio zero – Segundo a SDS, dos 185 municípios pernambucanos, 95 não registraram CVLIs e outros 70 apresentaram queda na modalidade criminosa. No dia 2 de maio, não houve nenhum homicídio em toda a Região Metropolitana do Recife. O CVLI zero também se verificou em sete datas do mês de maio (dias 2,3,9,10,13,17 e 31) nas 61 cidades do Sertão cobertas pela Diretoria Integrada do Interior 2. Entre esses municípios, estão Petrolina, Salgueiro, Arcoverde, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Ouricuri e Araripina.

Da Folha de Pernambuco