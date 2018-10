Pernambuco tem reforço de 15 mil agentes de segurança no primeiro turno das eleições 2018

O primeiro turno das eleições 2018 em Pernambuco conta com um reforço de 15.416 agentes de segurança pública, entre policiais civis, militares, científicos e bombeiros. A operação, que reúne órgãos eleitorais e de segurança do estado, começa na quinta-feira (4) e segue até o domingo (7), dia da votação. O anúncio foi feito nesta terça-feira (2), na sede da Secretaria de Defesa Social (SDS), no Centro do Recife.

O número de policiais destacados para trabalhar no primeiro turno é 18% maior que o utilizado nas eleições municipais de 2016, quando 13.056 policiais militares e civis atuaram. Uma das novidades na Operação Eleições 2018 é a implantação de três Centros Integrados de Comando e Controle, um situado no Centro do Recife, outro em Caruaru, no Agreste, e outro em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Participam da operação, além da SDS, a corregedoria da pasta, as polícias Militar, Científica e Civil, o Corpo de Bombeiros, as guardas municipais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Recife, além da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Também fazem parte os órgãos municipais de trânsito, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Neste ano, o estado optou por não solicitar apoio às Forças Armadas e emprega cerca de R$ 9,5 milhões na segurança das eleições, R$ 1,5 milhão a mais que nas eleições municipais de 2016.

“Não há necessidade do uso de forças armadas. Foi feito o planejamento junto com o Tribunal Regional Eleitoral e a distribuição das urnas ocorre na quinta-feira, com a segurança feita pela Polícia Militar das urnas eletrônicas e nos locais de votação”, disse o secretário.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, os centros regionais de comando alimentam um sistema centralizado no Recife, mas que responde à seção nacional do mesmo centro.

“Todos os centros terão que alimentar um sistema que centraliza as informações. Todas as 218 delegacias dos 184 municípios e de Fernando de Noronha estarão abertas, durante o horário eleitoral. Também teremos o emprego das três aeronaves da SDS no estado, sendo duas no Grande Recife e a outra no Agreste de Pernambuco”, afirmou o secretário.

Confira o número de plantões das forças de segurança

24.879 – Polícia Militar

1.863 – Polícia Civil

388 – Corpo de Bombeiros

53 – Polícia Científica

43 – Corregedoria da SDS

16 – Grupamento Tático Aéreo De acordo com a SDS, a maioria do reforço policial empregado em Pernambuco vai para o Agreste de Pernambuco, onde há a maior concentração de locais de votação. Segundo o delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Renato Madsen, a Polícia Federal vai atuar dentro dos Centros de Comando e Controle junto às forças estaduais de segurança. “Temos a atribuição de investigar os crimes eleitorais. Lógico, não com a capilaridade que os órgãos segurança estaduais têm, como a Polícia Militar e Polícia Civil. Então, precisamos dessa integração para poder chegar às informações em tempo hábil para a gente conseguir investigar. A gente vai agir integrado, dentro desse centro, para conseguir dar vazão a essas notícias que cheguem nessas dias que se avizinham à eleição”, disse. Reforço de agentes de segurança no estado Grande Recife 7.187 – Polícia Militar

370 – Polícia Civil

172 – Corpo de Bombeiros

21 – Polícia Científica

27 – Corregedoria da SDS

11 – Grupamento Tático Aéreo Agreste e Zona da Mata 11.280 – Polícia Militar

946 – Polícia Civil

106 – Corpo de Bombeiros

13 – Polícia Científica

8 – Corregedoria da SDS

5 – Grupamento Tático Aéreo Sertão 6.412 – Polícia Militar

547 – Polícia Civil

110 – Corpo de Bombeiros

19 – Polícia Científica

8 – Corregedoria da SDS

