Pernambuco tem terceira morte de paciente com vírus da gripe H1N1 em 2018

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, nessa terça (8), a terceira morte de um paciente com o vírus da gripe H1N1 em Pernambuco em 2018. Um exame constatou a presença da influenza em um homem de 41 anos, que morreu em Palmares, na Zona da Mata Sul do estado, no dia 2 de abril.

Ele morava em Barreiros, também na Zona da Mata Sul de Pernambuco, mas morreu no Hospital Regional de Palmares. Ele foi internado em 13 de março, mesmo dia em que teve notificada a síndrome respiratória aguda grave (Srag).

Essa confirmação do terceiro óbito ocorre menos de uma semana após a pasta ratificar a segunda morte no estado neste ano de uma paciente que tinha o vírus: uma idosa de 74 anos que morreu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O primeiro óbito, confirmado no fim de abril, foi de um homem de 45 anos no bairro dos Coelhos, no Recife.

Diferente dos dois primeiros casos, o paciente que morreu em Palmares não apresentava comorbidade, que é a existência conjunta da doença com um quadro clínico que pode agravá-la. Apesar disso, de acordo com a SES, continua a investigação sobre se foi o vírus da gripe H1N1 que provocou a morte do homem de 41 anos.

No período entre janeiro de 2018 e o dia 28 de abril deste ano, a SES contabilizou, além das três mortes, 452 casos de síndrome respiratória aguda grave, com 14 resultados positivos para influenza A (H1N1) e dez para influenza A (H3N2).

O número representa uma diminuição de 30,4% em comparação com o mesmo período de 2017, quando foram registrados 650 adoecimentos, sendo 62 para influenza A (H3N2), oito de influenza B, três de vírus sincicial respiratório (VSR) e um da parainfluenza 1. (G1)