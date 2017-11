Pernambuco terá 370 mil candidatos fazendo Enem; PM fará reforço da segurança

A Polícia Militar de Pernambuco vai fazer a segurança dos candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em dois domingos (5 e 12) para mais de 371 mil pessoas no Estado.

Segundo o coordenador operacional de segurança, major Roberto Oliveira, a segurança para o Enem é realizada desde o dia 10 – data de chegada das provas no Estado. Na ocasião, os exames foram recebidos sob escolta policial. No último dia 23, os exames foram distribuídos para as unidades dos quarteis da PM e do Exército mais próximas dos locais de aplicação dos 79 municípios.

Nas manhãs dos dias das provas, os exames serão escoltados, novamente, e encaminhados para os locais de provas. A PMPE informou que os militares ficarão na área externa dos prédios e que só vão entrar nos locais de provas se a organização solicitar.

Da Folha de Pernambuco