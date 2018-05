Pernambuco terá cinco mil pontos de vacinação contra a gripe

O Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza será no próximo sábado (12) e só em Pernambuco haverá cinco mil pontos de vacinação para receber os grupos prioritários. No Recife, as 170 unidades de saúde, incluindo policlínicas e UPAs, estarão funcionando das 8h às 17h, além dos 28 pontos volantes (postos instalados em áreas públicas de maior circulação como igrejas, mercados, integrações, etc.).

Apesar da baixa procura em todo o Estado, menos de 20% do público-alvo se vacinou, sob o ponto de vista macro e levando em consideração os casos graves de H1N1 que dobraram nas duas últimas semanas no Estado – os internamentos por H3N2 subiram 25% – a expectativa de adesão na campanha para o sábado é considerada positiva.

“Ano passado, nas semanas que precediam a campanha, havia um esforço maior para convocar a população. Para este ano consideramos que o movimento tem sido bom, por toda campanha de esclarecimento sobre a importância de se vacinar, sobre as contraindicações que são raras, que tem sido desenvolvido junto às equipes de saúde”, declarou o secretário Jailson Correia. “A expectativa é atingir a meta de 90% de cada um dos grupos de risco, ou seja, queremos atingir os 400 mil recifenses”, ressaltou.

O gestor municipal também fez um alerta sobre a circulação de boatos sobre a influenza. “É muito importante que a população procure fontes oficiais para tirar dúvidas sobre o que é Influenza e a importância de se vacinarem.”

No município de Jaboatão dos Guararapes, a ação de abertura do Dia D será na policlínica Manoel Calheiros, localizado no Curado, a partir das 8h. “Esperamos conseguir vacinar até 70% do grupo de risco. Já recebemos em torno de 60 mil doses e para este dia serão disponibilizadas 150 mil doses”, afirmou o secretário de Saúde Alberto Lima. Jaboatão terá 99 unidades de saúde funcionando durante o sábado e 19 pontos volantes distribuídos entre eles o Mercado da Mangueira, a praça no Córrego da Batalha, Metrô e a ONG Projeto Vidas.

Em Olinda, terá abertura dos trabalhos na orla de Bairro Novo, a partir das 8h. A população também poderá se vacinar as 47 unidades de saúde e policlínicas das redes. A secretaria de Saúde também disponibilizou seis pontos em terreiros de matriz africana. Além disso, quem fizer parte do grupo de risco e estiver nos terminais integrados da PE-15 e Rio Doce também vão poder se vacinar.

Em Camaragibe, também na Região Metropolitana do Recife, os 26 postos de saúde de São Lourenço estarão abertos das 8h às 17h para o Dia D – com exceção dos postos Lages e Munguba que ficarão abertos até as 15h. A Secretaria Municipal tem expectativa de aplicar 2,8 mil doses neste ano.

Do dia 23 de abril, quando começou a campanha, até o momento, apenas 414.875 pernambucanos procuraram as doses. Isso representa 17,2% das 2.399.361 pessoas aptas para a proteção no SUS.

Grupo prioritário

Considera-se o grupo de risco aquelas pessoas cuja imunidade é mais baixa e são mais suscetíveis ao contágio, como idosos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), gestantes puérperas (mulheres que tiveram filhos até 45 dias), trabalhador de saúde, professores, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Da Folha de Pernambuco