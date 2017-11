Pernambuco terá novas unidades do Minha Casa, Minha Vida para rendas de até R$ 1,8 mil

Pernambuco terá novas unidades habitacionais para o Programa Minha Casa, Minha Vida. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, vai anunciar a contratação dos novos imóveis na próxima segunda-feira. As aquisições serão na Faixa 1, através de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). As novas contratações, que contemplam famílias com renda de até R$ 1,8 mil, fazem parte do segundo lote de unidades habitacionais do Programa no estado deste ano.

Os detalhes serão divulgados, em entrevista coletiva, às 10h30, no Empresarial Graham Bell, na Ilha do Leite, Recife.

Do Diário de Pernambuco