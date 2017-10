Pernambuco teve 4.145 assassinatos este ano, contabiliza a SDS

A Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou, no início da noite da última desta quinta-feira (13), o balanço da criminalidade no mês de setembro. O número de homicídios permaneceu estável em relação ao mês anterior, com 411 casos – em agosto, haviam sido registrados 412. O acumulado dos primeiros nove meses do ano, entretanto, já chega a 4.145 assassinatos, o que é 31,5% maior que o total de 3.152 contabilizado no mesmo período de 2016.

“Estamos trabalhando intensamente para reduzir os CVLIs e teremos, nos próximos meses, resultados melhores. Já prendemos mais de 24 mil pessoas em 2017, sendo 1.772 homicidas. Das 411 pessoas vitimadas em setembro, 57% tinham relação com o tráfico de drogas e outras atividades criminais, sendo mortas pela própria criminalidade, 16% resultaram de conflitos na comunidade, 3% foram latrocínio, 1% conflitos familiares e 1% foram feminicídio”, detalhou o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, via assessoria de imprensa.

A SDS ressaltou a queda no número de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que englobam as diversas modalidades de roubos e assaltos. Foi a segunda redução consecutiva e o menor índice desde fevereiro de 2016. Segundo as estatísticas, houve 8.935 CVPs, contra 10.636 no mês anterior, representando uma queda de 16%.

Destaque para os roubos a ônibus, modalidade que teve a maior queda, segundo a secretaria: foram 75 casos em setembro, 52% a menos que em agosto. O Sindicato dos Rodoviários tem dados diferentes, que já indicam mais de três mil assaltos a ônibus em 2017. Para a SDS, foram 1.204. A pasta destacou que “esses são os dados oficiais, consolidados pela Gerência de Análise e Estatística Criminal (Gace) e obtidos por meio do cruzamento de informações policiais e ocorrências registradas obrigatoriamente pelas empresas”. Eles “incluem BRTs e demais casos, mesmo não havendo subtração da renda dos veículos”.

Os roubos de veículos também caíram, de 1.715 casos, em agosto, para 1.455, em setembro (-15,2%). O cenário é o mesmo dos roubos a bancos consumados, que caíram de nove para dois (-78%). Nesse período, a produtividade policial somou 2.111 pessoas autuadas em flagrante e 421 por ato infracional, 541 cumprimentos de mandados de prisão, 507 armas apreendidas e 391 ações de combate ao tráfico de drogas.

“Os crimes contra o patrimônio têm relação direta com a sensação de segurança. Em um período de 20 meses, setembro teve a menor estatística de pessoas vitimadas, ameaçadas e com perda de seus bens para bandidos”, afirmou Pádua. “O reforço do efetivo, com 1,5 mil novos policiais militares, usando os bonés laranjas, e a ampliação das operações nos principais corredores, por meio da Força-tarefa Coletivos, estão surtindo efeito”, disse.

Outro índice que caiu foi o de estupros de mulheres. Houve 162 casos em setembro, ante 178, em agosto (-9%). Houve ainda 2.519 vítimas de violência doméstica e familiar, contra 2.672 em agosto (-5,8%).

Da Folha de Pernambuco