Pernambuco teve mais de 42 mil roubos no 1º semestre

Nos primeiros seis meses de 2019, Pernambuco registrou mais de 42 mil roubos, furtos e assaltos. O número foi divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS), na manhã dessa quinta-feira (11). De acordo com o balanço semestral do Pacto pela Vida, houve redução de 16,44% dos Crimes Violentos Patrimoniais (CVP) em comparação ao primeiro semestre de 2018. Até o último mês de junho, foram registrados 42.281 CVPs, enquanto em 2018 foram contabilizados 50.597 roubos de janeiro a junho.

Segundo a SDS, este foi o segundo mês de junho menos violento considerando toda a série histórica, que iniciou em 2004. A estatística criminal demonstra que houve 6.521 casos de CVP em junho de 2019. No mesmo período do ano passado, foram registrados 8.493 roubos em diferentes modalidades.

Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), Pernambuco registrou 1.757 neste primeiro semestre do ano, considerado o menos violento desde 2014. Os números representam diminuição de 23% em comparação ao mesmo período do ano passado, com 2.284 CVLIs.

Com relação aos homicídios, foram contabilizados 253 no mês passado, apontando o quantitativo mais baixo de crimes contra a vida desde setembro de 2014. “Nesse primeiro semestre de 2019 já há uma redução de 23% no número de homicídios. Comparando a junho de 2018, tivemos no último mês uma redução de quase 25%. Então é um trabalho que vem sendo feito diariamente objetivando reduzir cada vez mais a violência no estado”, comenta o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua.

A estatística criminal ainda indicou que 27 municípios pernambucanos, incluindo o arquipélago de Fernando de Noronha, não registraram nenhum Crime Violento Letal Intencional nos últimos seis meses. “Todas as regiões do estado estão experimentando reduções expressivas. Destacamos o Agreste como uma área que está havendo redução ainda maior do que a média”, disse Pádua.

De acordo com o governador Paulo Câmara, este pode ser o ano com maior redução de violência desde 2014. “Tivemos um primeiro semestre de redução significativa com 23% de redução e 25% somente no mês de junho.

Temos uma trajetória de 19 meses consecutivos de redução no número de homicídios. Isso mostra que o caminho trilhado lá trás nas repactuações e os novos investimentos estão surtindo efeitos. Nós temos a expectativa de em 2019 ficarmos atrás apenas do melhor ano do Pacto pela Vida, que foi 2013 e ao mesmo tempo continuar a redução de CVP, que é significativo”, comentou Câmara.

Crimes contra mulheres

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) contra as mulheres foi o menor semestre, dentro de toda a série histórica do Pacto pela Vida. Os dados gerais da segurança pública serão divulgados somente no próximo dia 15. Mas o secretário Antônio de Pádua adiantou que o mês de junho também apresentou queda nos crimes contra as mulheres, seja o feminicídio ou outras tipificações. “O feminicídio teve redução em 60% em junho quando a gente compara com o mesmo período de 2018. É uma redução bastante expressiva também com relação ao homicídio de mulher. A gente observa que há redução nas duas situações”, informou.

Assaltos nos ônibus

De acordo com a SDS, houve uma diminuição de 30% no número de assaltos nos coletivos que circulam pelo estado. O secretário atribuiu a redução ao trabalho chamado Força-tarefa Coletivo, que ocorrem em parceria entre as Polícias Civil e Militar. “O trabalho continua. A Força-tarefa Coletivo é um trabalho em que a Polícia Civil faz investigações e tira assaltantes de ônibus de circulação e a Polícia Militar faz o trabalho preventivo e se posicionando presencialmente nas principais rotas de circulação dos ônibus”, disse.

Do Diário de PE