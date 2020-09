Pernambuco totaliza 132.590 casos e 7.741 mortes por Covid-19 após confirmação de mais 170 infectados e 20 óbitos

Foram confirmados, nessa terça-feira (8), 170 novos casos da Covid-19 e 20 óbitos de pessoas infectadas com a doença em Pernambuco. Com isso, o estado passou a somar 132.590 infectados e 7.741 mortes de pessoas com o novo coronavírus. Os dados são contabilizados desde março.

Entre os casos confirmados nesta terça (8), 24 são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Outros 146 são de infectados com quadro leve, ou seja, de pessoas que não foram internadas.

Dos 132.590 casos confirmados até esta terça (8) em Pernambuco, 25.613 são graves e outros 106.977 são leves.

No que diz respeito aos óbitos, dez das 20 mortes confirmadas nesta terça (8) ocorreram no mês de setembro, sendo três na segunda (7), quatro no domingo (6), duas no sábado (5) e uma na sexta (4). Os outros óbitos aconteceram entre os dias 15 de julho e 24 de agosto, de acordo com a SES.

O boletim divulgado nesta terça informou que mais de 115 mil pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19 em Pernambuco, após serem diagnosticadas com o novo coronavírus e apresentarem a forma grave ou leve da doença.

Segundo a SES, são 115.154 curas clínicas do total de 132.590 pacientes infectados, o que corresponde a 86,8% do total de pessoas confirmadas laboratorialmente com a doença.

Do total de recuperados, 100.021 registros, ou seja, 86,8% deles foram classificados como leves e não precisaram de internamento hospitalar por apresentarem sinais moderados ou um quadro assintomático da doença.

Já 13,2%, o que corresponde a 15.133 pacientes apresentaram complicações mais severas e foram diagnosticadas com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), necessitando de internamento hospitalar.

Em relação aos casos leves, o sexo feminino representa 56% do número de recuperações e 52% das curas do total dos casos graves.

O secretário André Longo afirmou que os indicadores seguem tendência de queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e também dos óbitos.

No Estado como um todo, na comparação de 15 dias, segundo ele, houve uma redução de 26,6% nos casos de Srag e de 36,8% nos óbitos.

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Mortes



Entre os óbitos confirmados pelo boletim desta terça, eram 15 homens e cinco mulheres. Essas pessoas moravam nos seguintes municípios: Abreu e Lima (2), Agrestina (1), Águas Belas (1), Araripina (1), Belo Jardim (1), Goiana (1), Igarassu (1), Itaquitinga (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Ouricuri (1), Poção (1), Recife (3), Santa Cruz do Capibaribe (1), Santa Filomena (1) e São Caetano (2). (G1)