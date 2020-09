Pernambuco totaliza 134.619 casos da Covid-19 e 7.792 mortes após confirmar mais 1.040 infectados e 28 óbitos

Foram confirmados, nessa quinta-feira (10), 1.040 novos casos e 28 óbitos por Covid-19 em Pernambuco. Com isso, o estado passou a totalizar 134.619 infectados pelo novo coronavírus e 7.792 mortes. Os dados são contabilizados desde março, no início da pandemia.

Do total de casos, 25.691 são leves e 108.928 são graves, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Das 1.040 confirmações desta quinta-feira (10), 33 pessoas foram diagnosticadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), enquanto outras 1.007 têm quadro considerado leve por não terem sido internadas.

Em relação às mortes confirmadas nesta quinta (10), dez ocorreram nos últimos três dias, sendo duas registradas na quarta (9), três na terça (8) e cinco na segunda (7). Outros 18 óbitos, segundo a SES, aconteceram entre o dia 22 de abril e o domingo (6).

Além disso, o boletim desta quinta registrou um total de 116.702 pacientes recuperados da doença. Destes, 15.232 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 101.470 eram casos leves.

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Mortes

Do total de mortes confirmadas nesta quinta, eram 11 mulheres e 17 homens. Essas pessoas moravam nos municípios:

Bom Conselho (1), Caruaru (1), Goiana (1), Iguaraci (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Paulista (10), Recife (3), Rio Formoso (1), Salgueiro (2), Santa Cruz do Capibaribe (2), São Lourenço da Mata (1), Serra Talhada (1), Surubim (1) e Vitória de Santo Antão (1).

Os pacientes tinham idades entre 46 e 99 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (2), 50 a 59 (2), 60 a 69 (10), 70 a 79 (9), 80 anos ou mais (5).

Dos 28 pacientes que vieram a óbito, 20 apresentavam doenças pré-existentes. Foram confirmadas as seguintes comorbidades: doença cardiovascular (14), diabetes (10), tabagismo (4), hipertensão (3), obesidade (3), doença hepática (2), etilismo (2), AVC (1), doença neurológica (1), doença renal (1), doença respiratória (1) e doença de Parkinson (1).

Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um não tinha doenças pré-existentes confirmadas e os demais estão em investigação.