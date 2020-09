Pernambuco totaliza 144.268 casos da Covid-19 e 8.129 óbitos após registrar mais 565 infectados e 19 mortes

Pernambuco totaliza 144.268 casos da Covid-19 e 8.129 óbitos causados pela doença. O estado chegou a esses números após registrar 565 pessoas infectadas e 19 mortes provocadas pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nessa sexta-feira (25). Esses dados são contabilizados desde março, no início da pandemia.

Com mais 21 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), Pernambuco passou a somar 26.174 quadros graves da Covid-19. Com relação aos casos leves, em que as pessoas infectadas não precisam de internamento hospitalar, o estado totalizou 118.094 registros, após o acréscimo de 544 quadros leves da doença.

Quanto aos 19 óbitos registrados no boletim desta sexta-feira (25), oito ocorreram em setembro, enquanto as outras 11 mortes aconteceram entre os dias 5 de maio e 29 de agosto.

Pernambuco registrou casos do novo coronavírus em todos os 184 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim desta sexta apontou um total de 126.271 pacientes recuperados da doença. Destes, 16.437 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 109.834 eram casos leves.

Mortes



Entre as 19 mortes confirmadas no boletim desta sexta, estão 12 de homens e sete de mulheres. Essas pessoas moravam nos seguintes municípios: Águas Belas (1), Escada (7), Garanhuns (1), Igarassu (1), Olinda (2), Paulista (2), Pesqueira (1), Petrolina (1), Recife (1), Salgueiro (1) e São Vicente Ferrer (1).

Os pacientes tinham idades entre 45 e 89 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (1), 50 a 59 (4), 60 a 69 (5), 70 a 79 (4), 80 anos ou mais (5).

Dos 19 pacientes que morreram, 13 apresentavam doenças pré-existentes. Entre elas estão: doença cardiovascular (9), diabetes (9), hipertensão (4), obesidade (2), doença renal (2), doença pulmonar (1), imunossupressão (1), doença neurológica (1) e doença respiratória (1).

Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um não tinha outras doenças e os demais estão em investigação.