Pernambuco totaliza 163.156 casos da Covid-19 e 8.643 mortes, após confirmar mais 117 infectados e cinco óbitos

Pernambuco confirmou, nessa terça-feira (3), 117 novos casos da Covid-19 e cinco óbitos causados pela doença. Esse acréscimo levou o estado a totalizar 163.156 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 8.643 mortes na pandemia, números que começaram a ser contabilizados em 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), dos novos registros da Covid-19 no estado, 13 são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 104 são quadros leves. Com isso, Pernambuco passou a ter 27.080 casos graves e 136.076 quadros leves da doença.

Há casos confirmados de coronavírus em todos os municípios de Pernambuco e no arquipélago de Fernando de Noronha. Além disso, o boletim registra um total de 145.123 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.329 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 127.794 eram casos leves.

Com relação às cinco mortes, elas aconteceram entre os dias 30 de outubro e a segunda-feira (2). Foram quatro mulheres e um homem. As novas mortes são de moradores de Flores (1), Ibirajuba (1), Recife (1), São José do Egito (1) e Xexéu (1).

Os pacientes tinham idades entre 49 e 92 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (1), 60 a 69 (1), 70 a 79 (2) e 80 ou mais (1). Todos apresentavam doenças pré-existentes: diabetes (4), doença cardiovascular (3), hipertensão (3), doença renal (1), doença respiratória (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade.

Ocupação de leitos



Cerca de 79% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dedicadas a pacientes com Covid-19 estão ocupadas, nesta terça-feira. São, ao todo, 786 vagas. Nas enfermarias, a ocupação é de 54% dos 833 leitos disponíveis. A média de ocupação é de 66%. (G1)