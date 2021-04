Pernambuco totaliza 388.507 casos confirmados e 13.380 mortes

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) notificou, nesta quarta-feira (21), 2.480 novos casos da Covid-19, sendo 134 graves e 2.346 leves, e mais 63 mortes ligadas à doença provocada pelo novo coronavírus.

Esses óbitos ocorreram entre os dias 25 de novembro de 2020 e esta terça-feira (20).

Com esses novos dados, Pernambuco passa a totalizar 388.507 pessoas oficialmente diagnosticadas com a Covid-19 desde os primeiros casos registrados no Estado, em março do ano passado. Até o momento, 13.380 pacientes não resistiram às complicações provocadas pelo vírus.

Do Nill Júnior