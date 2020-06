Pernambuco ultrapassa 55 mil casos da Covid-19 e chega a 4.488 mortes após três meses do primeiro óbito confirmado

Mais 1.114 casos e 63 óbitos provocados pela Covid-19 foram confirmados em Pernambuco nesta quinta-feira (25). Com isso, o estado passou a ter 55.136 confirmações e 4.488 mortes devido à doença causada pelo novo coronavírus, números que começaram a ser registrados em março, no início da pandemia.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), dos casos confirmados nesta quinta-feira (25), 991 são quadros leves da Covid-19 e 123 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Até essa data, o estado tem 18.676 casos graves e 36.460 casos leves da doença.

Com relação aos 63 óbitos, 45 deles ocorreram entre o dia 19 de abril e domingo (21) e 18 aconteceram nos últimos três dias. A primeira das 4.488 mortes por Covid-19 foi registrada no dia 25 de março. Um mês depois, em 25 de abril, Pernambuco contabilizava 381 óbitos por causa da doença. No mês seguinte, em 25 de maio, o estado tinha 2.248 vidas perdidas devido à pandemia.

Mortes

Dos 63 pacientes mortos, 43 apresentavam comorbidades confirmadas como doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença renal, obesidade, histórico de AVC, doença respiratória, doença hepática , doença pulmonar, entre outras. Eles tinham idades entre 30 e 98 anos.

Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Recife (28), Jaboatão dos Guararapes (13), Caruaru (6), Igarassu (2), Lajedo (2), Barreiros (1), Bezerros (1), Cachoeirinha (1), Camaragibe (1), Ibimirim (1), Olinda (1), Orobó (1), Paulista (1), Pesqueira (1), Petrolina (1), São Joaquim do Monte (1) e Trindade (1).

Testes

Foram feitos, em Pernambuco, 2.466 testes da Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, são 106.544 exames da doença desde o início da pandemia.

Taxas de ocupação



Pernambuco tem 81% dos seus leitos de UTI ocupados. Em relação aos leitos de enfermaria, a taxa é de 45%. No geral, somados os dois tipos, a média é de 60% (há mais leitos de enfermaria do que de terapia intensiva). (G1)