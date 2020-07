Pernambuco ultrapassa 95 mil casos da Covid-19 e 70 mil curados; estado chega a 6.557 mortes

Foram confirmados, nesta sexta-feira (31), 1.632 novos casos da Covid-19 em Pernambuco, além de 31 óbitos. Com esses acréscimos, o estado passou a registrar 95.005 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 6.557 mortes causadas pela doença. Outros 994 pacientes se curaram, elevando a 70.067 o número de recuperados.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 91% dos casos registrados nesta sexta-feira (31) são leves, o que equivale a 1.491 pessoas que não precisaram de internação hospitalar, já estavam curadas ou estão na fase final da doença. Os outros 9% correspondem a 141 pacientes diagnosticados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

Com isso, Pernambuco passou a ter o registro de 23.534 casos graves e 71.471 pessoas com quadro clínico considerado leve, números que começaram a ser contabilizados no início da pandemia, em março.

Em relação aos 31 óbitos, a SES informou que 16 deles ocorreram entre o dia 21 de maio e segunda-feira (27). Outras 15 mortes aconteceram nos últimos três dias, sendo cinco na quinta-feira (30), sete na quarta-feira (29) e três na terça-feira (28).

O número de 70.067 pessoas curadas representa 74% do total de infectados pela Covid-19 em Pernambuco. Dos recuperados da doença, 12.687 eram pacientes graves que precisaram de internamento hospitalar.

Outros detalhes epidemiológicos sobre os novos casos e mortes da Covid-19 devem ser informados à noite pelo governo estadual. (G1)