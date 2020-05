Pernambuco ultrapassa mil mortes por Covid-19

Pernambuco chegou a 1.047 óbitos por Covid-19 neste domingo (10). De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o Estado registrou 75 mortes nas últimas 24h, além de 805 novos casos da doença. Ao todo, Pernambuco tem 13.275 infectados pelo novo coronavírus, com 1.522 recuperados da doença.

As 75 mortes ocorreram entre os dias 19 de abril e 9 de maio, e os pacientes tinham entre 21 e 97 anos. As vítimas fatais eram 39 mulheres e 36 homens, e a maioria (29) morava no Recife. Os demais pacientes residiam em Jaboatão dos Guararapes (8), Olinda (6), Vitória de Santo Antão (2), Abreu e Lima (2), Paulista (1), Igarassu (2), Surubim (2), Feira Nova (2), Catende (2), Aliança (2), Jupi (1), Limoeiro (1), Pombos (1), São Lourenço da Mata (1), Salgueiro (1), Nazaré da Mata (1), Itapissuma (1), Ipojuca (1), Carnaiba (1), Taquaritinga do Norte (1), Quixaba (1), Lagoa do Itaenga (1), Tracunhaém (1), Glória do Goitá (1), Condado (1) e Trindade (1).

Do total de 13.275 infecções, 7.156 são graves e 6.119, leves. Entre os casos graves, 2.477 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento

domiciliar. Outros 2.110 estão internados, sendo 231 em UTI e 1.879 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada.

Até este domingo, os casos graves confirmados da doença estavam distribuídos por 134 municípios pernambucanos, além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

