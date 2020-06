Pernambuco zera fila de espera por leitos de UTI para Síndrome Respiratória Grave, diz governador

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), informou, nesse domingo (7), que o estado conseguiu zerar a fila nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Segundo a Central de Regulação de Leitos, responsável pelo encaminhamento de pacientes ao SUS, a oferta de vagas é maior do que a demanda de pacientes, o que faz com que as solicitações tenham disponibilização imediata.

“Depois de momentos muito difíceis, quando chegamos a ter mais de 300 pessoas em uma fila por leito de terapia intensiva, conseguimos zerar a espera por UTI na rede estadual de saúde. Esta marca que alcançamos hoje é fruto da decisiva colaboração dos pernambucanos, que entenderam a mensagem e adotaram um isolamento social mais rígido”, disse Câmara, em pronunciamento transmitido pelas redes sociais.

De acordo com o governo do estado, 1.543 leitos foram colocados em funcionamento em 20 municípios ao longo da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Desses, 688 são em UTIs e 855 em enfermarias. Já a prefeitura do Recife soma 864 vagas, sendo 212 de UTI e 652 de enfermaria.

As solicitações de internação, que ultrapassaram 2,1 mil em meados de maio, caíram mais de 30%, e chegaram a 1,4 mil na semana passada, segundo o poder Executivo. A tendência de redução vem sendo observada ao longo das duas últimas semanas pela Central de Regulação de Leitos.

Apesar do resultado anunciado neste domingo, o gestor alegou que o momento não é de relaxamento. De acordo com dados divulgados neste domingo (7), a taxa média de ocupação dos leitos dedicados à Covid-19 está em 76%, sendo de 62% nos leitos de enfermaria e 96% nos leitos de UTI.

Do G1