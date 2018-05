Perseguição com troca de tiros termina com viatura da PM e carro tombados em ribanceira

Uma perseguição policial com troca de tiros terminou com dois carros caídos numa ribanceira às margens da BR-408, em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na tarde desse sábado (5). Um dos veículos era da Polícia Militar e o outro, um carro onde estavam dois homens suspeitos de assaltar um supermercado em Aliança, também na Zona da Mata Norte.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 2º Batalhão recebeu informações de que um assalto estaria ocorrendo num mercadinho no centro de Aliança e, ao chegar ao local, surpreendeu quatro homens em um veículo.

Durante a perseguição, houve troca de tiros e, após o acidente, dois dos suspeitos foram detidos e uma arma de fogo foi apreendida. Outros dois homens foram presos posteriormente, enquanto se escondiam em uma vegetação na região. Com eles, outra arma foi apreendida.

Além dos dois revólveres, foram apreendidos dois relógios, um celular, uma quantia de dinheiro em espécie, munições e o veículo, que havia sido roubado no município de Carpina, na Zona da Mata Norte.

Os quatro homens foram encaminhados à Delegacia de Goiana. Os policiais que estavam na viatura no momento do acidente não se feriram e não precisaram ser socorridos. (G1)