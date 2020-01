Pesando 133 kg, criança de nove anos consegue tratamento contra obesidade e sonha em correr com os amigos

Aos 9 anos de idade e pesando 133 kg, o estudante Dayvid Ryan Ferreira Filho, de Exu, no Sertão de Pernambuco, luta para superar a obesidade mórbida. O garoto também precisa lidar com com a diabetes e a ansiedade. A maior dificuldade no cotidiano é na locomoção e dependência para realizar atividades diárias, como ir ao banheiro ou permanecer sentado.

“Me sinto muito triste porque não posso correr junto com eles [os amigos], mas um dia tenho certeza que quando emagrecer vou chegar ao ponto de correr muito”, acredita Dayvid.

Para ajudar o filho, família buscou auxílio no município e foi encaminhada para Recife, onde o menino realizaria tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o desconforto sofrido pelo menino e a falta de dinheiro para arcar com as despesas durante as viagens fizeram com que os pais de Dayvid desistissem.

“A gente desistiu por conta da dificuldade dele ir no carro do TFD (Tratamento Fora do Domicílio), que não é muito confortável, ele sentia muita dor nas costas, nas perninhas. E também porque precisava de um dinheiro para comprar algo na estrada, que a viagem é longa. Aí o pai dele desistiu para procurar um meio aqui por perto”, diz Francisca Maria Querino, mãe de Dayvid.

Cansado das limitações, Dayvid, com a ajuda do pai, decidiu gravar um vídeo para ser postado nas redes sociais, contando as dificuldades enfrentadas no cotidiano. O vídeo se espalhou e muitas pessoas se sensibilizaram. Uma campanha foi feita para oferecer tratamento particular ao menino.

Com as doações recebidas, a família decidiu fazer o acompanhamento no Ceará, nas cidades do Crato e Juazeiro do Norte, há pouco mais de 80 km de casa. Após algumas semanas seguindo a risca as orientações de médicos e nutricionistas, Dayvid Ryan conseguiu perder quatro quilos. Dona Maria Querino já percebe algumas mudanças no comportamento do filho.

“Ele dormiu bem, não acordou nem sentou nenhuma vez a noite e graças a Deus ele está bem. Já deu uma carreirinha de bola, cansou mas não foi muito como nos outros dias. Tô percebendo que está indo bem”.

A coordenadora do TFD em Exu, Andressa Bacurau destacou que mesmo após a desistência do tratamento pelo SUS, Dayvid continua sendo assistido pela secretaria. “A gente dá o transporte quando ele precisa. Marcamos exames de tomografia que esse médico no Ceará solicitou, e ele realizou. O PSF fica sempre entrando em contato”.

A mãe de Dayvid está aguardando os exames para descobrir qual tipo de hormônio está fazendo engordar tanto. Ela acredita que o filho vai conseguir continuar com o tratamento para emagrecer e ter uma vida normal. “Um final feliz com certeza. Uma vida normal como toda criança que é brincando, correndo e realizando os sonhos dele”.

O desejo de Dayvid é um só. “Quero estar muito magrinho, junto dos meus amigos, correndo muito, brincando e sendo feliz da vida”, diz . (G1)