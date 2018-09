Pesquisa CNT/MDA: Bolsonaro lidera com 28,2%; Haddad tem 17,6% e Ciro 10,8%

O candidato do PSL Jair Bolsonaro lidera a corrida eleitoral para a Presidência da República, com 28% das intenções de voto, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nessa segunda-feira (17). Ele é seguido por Fernando Haddad (PT), com 17,6%, e Ciro Gomes (PDT), com 10,8%.

O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, está em quarto lugar, com 6,1%, seguido por Marina Silva (4,1%), da Rede, João Amôedo (2,8%), do Novo, Alvaro Dias (1,9%), do Podemos, e Henrique Meirelles (1,7%), do MDB. Os demais candidatos não atingiram 1% das intenções de voto. Outros 13,4% disseram que votariam branco ou nulo e 12,3% afirmaram ainda estarem indecisos.

Esta é a primeira pesquisa CNT/MDA desde a substituição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquadrado na Lei da Ficha Limpa, por Haddad. Também é o primeiro levantamento do instituto após o ataque a faca contra Bolsonaro em um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Da Veja