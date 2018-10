Pesquisa Datafolha em Pernambuco: Paulo Câmara, 42%; Armando Monteiro, 28%

O governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB), subiu para 42% e disparou na corrida peloGoverno de Pernambuco. O segundo colocado, senador Armando Monteiro (PTB), regrediu e marca 28%; Com 3% estão empatados, Dani Portela (PSol), Julio Lossio (Rede) e Maurício Rands (Pros); Ana Patrícia Alves (PCO) e Simone Fontana (PSTU), ambas com 1%; votariam em branco, nulo ou nenhum candidato 15% dos entrevistados; 4% dos entrevistados não sabem em qual candidato votariam.

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 4 de outubro e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou menos.

* Ana Patrícia Alves retirou à sua candidatura ao Governo de Pernambuco, nesta terça-feira (2).

Votos válidos

No cenário dos votos válidos, quando os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos são exluídos da amostragem, Paulo Câmara (PSB) venceria ainda no primeiro turno. Com 52%, o candidato à reeleição teria mais que 50% dos válidos e mais um voto exigidos para encerrar o pleito. Armando Monteiro, com 35%, em segundo colocado; depois Dani Portela e Julio Lossio, 4%; Maurício Rands, com 3%; Ana Patrícia Alves (PCO), com 2%; e Simone Fontana (1%). Todos os candidatos somados abaixo de Paulo Câmara chegam aos 49%.



Veja os números:

Paulo Câmara (PSB): 52%

Armando Monteiro (PTB): 35%

Dani Portela (PSOL): 4%

Julio Lossio (Rede): 4%

Maurício Rands (Pros): 3%

Ana Patrícia Alves (PCO): 2%

Simone Fontana (PSTU): 1%

Da Folha de Pernambuco