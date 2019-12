Pesquisa do Procon aponta aumento de preço em 30 dos 34 produtos mais procurados da ceia de Natal

Produtos da ceia de Natal estão mais caros em 2019, em comparação com o ano passado, segundo o Procon de Pernambuco. Uma pesquisa feita pelo órgão aponta que houve aumento em 30 dos 34 itens mais procurados pelos consumidores nesta época do ano.

Os fiscais pesquisaram 67 produtos, em 11 estabelecimentos, de Recife e Olinda. Os itens foram divididos nas seguintes categorias: queijos e salames; panetones; carnes e peixes; biscoitos, bolos e chocolates; frutas em caldas e secas e vinhos e espumantes.

O órgão separou os mais procurados e comparou com os valores de 2018. A pesquisa mostra também que quatro itens tiveram redução de preço em relação ao Natal de 2018. Nenhum produto manteve-se estável, segundo o Procon de Pernambuco.

A maior alta foi o do pernil suíno com osso. Esse item teve reajuste de 73,43%. O quilo passou de R$7,49 para R$ 12,99.

Em segundo lugar no ranking de aumentos na cesta natalina ficou a ave do tipo “chester”. O reajuste neste item foi de 42,9%.

A pesquisa também aponta a maior diferença de valores cobrados por estabelecimentos distintos para um mesmo produto. O líder nesse quesito foi o espumante. A variação de peço da bebida chega a 400,7%. O item pode custar R$ 6,89 em uma loja e R$ 34,5, em outra.

O quilo do bacalhau teve uma diferença de preço de 89,5%. Ele pode ser encontrado por R$ 26,90, em um estabelecimento, e por R$ 50,99, em outro.

Entre os produtos com maior queda de preço está o queijo do tipo provolone. Em 2018, o quilo do produto saía por R$ 66,69 e, atualmente, custa R$ 49,90. A redução é de 25,18%.

Veja o comparativo de preços de 2019 com os de 2018

Produto Preço em 2018 Preço em 2019 Diferença percentual Queijo tipo Reino Borboleta R$ 69,50 R$ 71,60 3,02% Queijo tipo reino Piracanjuba R$ 49,50 R$ 46,85 -5,35% Queijo tipo reino Jong R$ 64,90 R$ 74,90 15,41% Queijo tipo Reino Jonguinho R$ 59,90 R$ 74,90 25,04% Queijo tipo reino Regina R$ 59,99 R$ 79,90 33,19% Queijo tipo reino Milano R$ 54,90 R$ 57,90 5,46% Queijo tipo reino Tirolez R$ 74,90 R$ 86,37 15,31% Queijo tipo Reino Quatá R$ 47,90 R$ 54,50 13,78% Salame tipo Italiano KG- Diversos R$ 38,90 R$ 39,90 2,57% Queijo tipo Provolone Buritis KG R$ 42,10 R$ 42,90 1,90% Queijo tipo Provolone Tirolez KG R$ 52,90 R$ 55,20 4,35% Queijo tipo Provolone Quatá KG R$ 32,80 R$ 45,99 40,21% Queijo tipo Provolone Regina KG R$ 66,69 R$ 49,90 -25,18% Azeitona Verde (vidro) 200 gramas R$ 4,90 R$ 4,19 -14,49% Panetone tradicional de frutas – 400 gramas Tommy R$ 7,99 R$ 8,90 11,39% Panetone tradicional de frutas – 400 gramas Visconti R$ 9,99 R$ 11,49 15,02% Panetone tradicional de frutas – 400 gramas Bauduco R$ 13,49 R$ 14,80 9,71% Panetone com gotas de chocolate -400 gramas Visconti R$ 9,99 R$ 11,50 15,12% Biscoito Champanhe 150 gramas R$ 2,99 R$ 3,15 5,35% Mistura para bolo 400 gramas R$ 1,98 R$ 2,19 10,61% Pernil suíno com osso KG (diversas marcas) R$ 7,49 R$ 12,99 73,43% Tender KG R$ 34,90 R$ 35,90 2,87% Ave tipo Chester KG R$ 13,28 R$ 18,98 42,92% Frango resfriado KG R$ 6,20 R$ 6,30 1,61% Peru KG R$ 13,98 R$ 15,90 13,73% Bacalhau Saithe KG R$ 24,90 R$ 26,90 8,03% Bacalhau do Porto KG R$ 49,89 R$ 66,49 33,27% Pêssegos em calda 450 gramas R$ 6,90 R$ 8,60 24,64% Abacaxis em calda 400 gramas R$ 6,29 R$ 7,00 11,29% Castanha de caju KG R$ 69,99 R$ 90,90 29,88% Frutas cristalizadas KG R$ 8,99 R$ 8,80 -2,11% Azeite de oliva 200 mililitros R$ 8,15 R$ 8,50 4,29% Espumante Cereser 660 mililitros R$ 9,90 R$ 9,99 0,91% Espumante Sidra 660 mililitros R$ 5,19 R$ 5,89 13,49%

Panetone Uma pesquisa realizada pelo Procon do Recife, divulgada no dia 4 de dezembro, apontou que o preço de panetones pode variar até 251%. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, foram avaliados valores de 22 tipos diferentes do produto, em 11 estabelecimentos da cidade.

A maior diferença foi detectada nos panetones de chocolate, de marcas diferentes. O tradicional panetone de frutas cristalizadas tem preços que variam até 44%. (G1)