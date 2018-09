Pesquisa Ibope: Paulo lidera, com 35%; Armando, 27%

Em novo levantamento realizado pelo Ibope, nessa quinta-feira (27), o governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB), continua liderando a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas, com 35% das intenções de voto. Em seguida, com 27%, aparece o senador Armando Monteiro (PTB); o candidato da Rede Sustentabilidade, Julio Lossio, pontua 3%; já o candidato Maurício Rands (Pros), tem 2%; Ana Patrícia Alves (PCO), Simone Fontana (PSTU), Dani Portela (PSol), todos com apenas 1%. O número de brancos e nulos chega aos 23%; além dos indecisos, representados pelos que não sabem ou não responderam, que atingem 7%. A diferença entre os dois primeiros candidatos oscilaram para mais dois pontos, mas a diferença entre ambos permanece de oito pontos. Foram ouvidos 1.512 eleitores, entre os dias 24 e 25 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

E o nível de confiabilidade utilizado na pesquisa é de 95%, ou seja, há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro 0% significa que o candidato não atingiu 1% das intenções de voto. A pesquisa foi resgitrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco sob o número: PE-07101/2018; e no Tribunal Superior Eleitoral sob o registro: BR‐06913/2018.

Confira:

Paulo Câmara (PSB) – 35%

Armando Monteiro (PTB) – 27%

Julio Lossio (Rede) – 3%

Maurício Rands (Pros) – 2%

Ana Patrícia Alves (PCO) – 1%

Dani Portela (PSol) – 1%

Brancos e nulos – 23%

Não sabe ou não respondeu – 7%

Rejeição

No índice de rejeição, no qual o eleitor diz em quem não votaria de jeito nenhum, o governador Paulo Câmara também lidera, com 32%; o senador Armando Monteiro (PTB), com 29%; já as candidatas Ana Patrícia Alves (PCO) e Simone Fontana somam 22%; e o candidato Maurício Rands (Pros) tem 21%. 4% dos eleitores afirmaram que votariam em todos os candidatos; outros 15% não souberam ou não responderam.

Confira:

Paulo Câmara (PSB) – 32%

Armando Monteiro (PTB) – 29%

Julio Lossio (Rede) – 25%

Ana Patrícia Alves (PCO) – 22%

Dani Portela (PSol) – 22%

Maurício Rands (Pros) – 21%

Votariam em todos – 4%

Não sabe ou não respondeu – 15%

2º Turno

Numa simulação para um possível segundo turno Paulo Câmara aparece com 43% contra 34% de Armando Monteiro. Eleitores que votam branco/nulo chegam a 18%; além dos 6% que não sabem.

Da Folha de Pernambuco