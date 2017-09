Pesquisadores descobrem novos problemas após surto de microcefalia

Dois anos depois do surto de microcefalia, os pesquisadores estão descobrindo novos problemas que a malformação do cérebro pode causar. A epilepsia é um deles.

Os especialistas já sabem que a microcefalia é um dos efeitos provocados pelo vírus da zika, mas ainda restam muitas dúvidas: quais são as outras consequências? Qual é a gravidade? Como elas surgem? Como tratá-las? É por isso que as pesquisas continuam.

Em um exame que parece mais uma brincadeira, a fisioterapeuta Milena Monteiro, verifica se a criança com microcefalia está se desenvolvendo como as crianças da sua idade. “A gente consegue detectar onde é o atraso e consegue pontuar o quanto essa criança estaria pontuando e o quanto é esperado para aquela idade”.

Duzentas crianças que não nasceram com microcefalia, mas são filhas de mães que tiveram zika ou chikungunya durante a epidemia, vão ser acompanhadas até os três anos de idade. Elas podem apresentar problemas na visão, na audição, na aprendizagem e outras complicações apesar de terem nascido com a cabeça do tamanho normal.

“Ela pode ter convulsão mais tardiamente, déficit de aprendizado, ela pode ter um espectro autista, uma hiperatividade”, diz a coordenadora do setor de infectologia pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz, Dra Ângela Rocha.

A preocupação mais recente é com a epilepsia – 70% das crianças apresentam crises convulsivas.

“As crises convulsivas pioram o quadro geral, pioram às vezes a disfagia, uma criança que se alimenta bem, quando começam as crises elas ficam mais sonolentas, ficam mais lentas, elas podem piorar essa dificuldade de deglutição”, explica a Dra. Vanessa Van Der Linden.

A dificuldade para engolir os alimentos traz outra consequência: as crianças têm que se alimentar através de uma sonda no nariz, ou na barriga.

Do Jornal Hoje