Pesquisadores descobrem que transmissão da zika também pode ocorrer entre mosquitos

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e do Instituto Pasteur, da França, descobriram que o vírus zika também pode ser transmitido por contato sexual entre mosquitos, conforme mostrou o Jornal Nacional na noite dessa sexta-feira (22).

Os testes para comprovar a contaminação foram feitos nos laboratórios da Fiocruz, no Rio. Técnicos coletaram ovos dos mosquitos no Rio e em Goiânia. Já na fase adulta, machos e fêmeas que não estavam contaminados foram separados em gaiolas.

Depois, os pesquisadores infectaram os mosquitos em laboratório com o vírus da zika, e em seguida fizeram os cruzamentos. Primeiro, das fêmeas infectadas com machos virgens. E em seguida, dos machos contaminados com as fêmeas sem o vírus. A transmissão ficou comprovada nas duas situações.

A descoberta dos pesquisadores foi publicada numa importante revista científica internacional. No auge da doença no Brasil, foram registrados mais de 214 mil casos (214.727) no ano passado, e a doença virou uma ameaça principalmente para as gestantes por causa do risco de microcefalia nos bebês.