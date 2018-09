Petista, prefeito de Serra Talhada anuncia apoio a Armando Monteiro

Em coletiva à imprensa agendada para as 11h desta segunda-feira (3), no Recife, o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque (PT), oficializará seu apoio à candidatura do senador Armando Monteiro (PTB), que concorre ao governo estadual pela coligação Pernambuco Vai Mudar. Duque foi um dos maiores entusiastas da candidatura da vereadora Marília Arraes (PT) ao Palácio do Campo das Princesas e, gestor do maior município comandado por petistas no Estado, se mostrou figura central no fortalecimento do projeto da neta de Miguel Arraes e na popularização do seu nome no interior.

Desde que a candidatura de Marília foi rifada pelo PT em prol de uma aliança local com o governador Paulo Câmara (PSB), Duque ainda não havia anunciado em quem votaria para governador na eleição deste ano. Procurado, o petista não atendeu às chamadas da reportagem. Por nota, a assessoria de comunicação de Armando, que usou o domingo para realizar um pequeno giro pelo Agreste, afirmou que a decisão do prefeito “se deu de maneira natural, tendo em vista a lealdade do senador a Lula, inclusive por ter votado contra o impeachment e ter permanecido, na condição de ministro, ao lado de Dilma”.

Nos bastidores, comenta-se que outros nomes do PT também pretendem anunciar apoio em Armando hoje, o que pode respingar no palanque de Paulo. Ontem, o governador participou de uma caminhada em São Joaquim do Monte e se encontrou com lideranças em Vitória de Santo Antão. No sábado, Paulo acompanhou a visita de Fernando Haddad (PT) a Caetés, terra natal de Lula, e reiterou o apoio ao ex-presidente. “Defendemos a apresentação de todos os recursos aos tribunais para que sejam reconhecidos os direitos políticos de Lula. Estamos juntos com Fernando Haddad e com as principais lideranças das forças progressistas brasileiras até a vitória”, cita o socialista em nota. Nesta segunda, o governador participa de uma caminhada no bairro Roda de Fogo, Região Metropolitana do Recife, às 18h.

A reportagem entrou em contato com algumas lideranças pernambucanas do PT, como a deputada estadual Teresa Leitão, mas não conseguiu confirmar mais nenhuma adesão à candidatura do petebista. “Essa posição de Luciano é de Luciano. Não sei quais são seus motivos, mas creio que ele deve explica-los. Da minha parte, vou me posicionar da forma que a minha força política e minha base social decidirem. Ainda está cedo”, comentou a parlamentar.

A vereadora e candidata a deputada federal Marília Arraes, que em 2014, mesmo filiada ao PSB, apoiou Armando para o governo estadual, disse que não comentaria a decisão do aliado. Na última sexta-feira, porém, após inauguração do comitê de Antônio Campos (Podemos) em Olinda, a petista afirmou que o único candidato em quem com certeza não votará é Paulo, e que ainda analisa se apoiará algum dos postulantes ao Palácio do Campos das Princesas.

Bruno Ribeiro, presidente estadual do PT, disse que tentou falar com Luciano Duque sobre essa questão, mas, até o início da noite de ontem, ainda não havia conseguido contato com o prefeito. O petista afirmou, então, que só comentaria o assunto “caso essa hipótese (de apoio a Armando) seja confirmada”.