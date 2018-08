Petistas de Pernambuco decidem manter candidatura de Marília Arraes

Em convenção tumultuada, o PT de Pernambuco decidiu, nesta quinta-feira, (02), no Recife Praia Hotel, na Zona Sul do Recife, pela manutenção da candidatura da vereadora do Recife, Marília Arraes (PT), ao governo estadual.

Dos 251 delegados inscritos, um se absteve e a decisão foi por contraste (não contabilizou, a maioria foi massiva). Ao final, Marília, ovacionada, chamou o senador Humberto Costa (PT) ao palco e pediu aplausos, numa tentativa de apaziguar as relações.

Desta forma, a questão será debatida no Diretório Nacional, que será realizado, nesta sexta-feira (03), em São Paulo. Marília confirmou presença. A convenção nacional do partido está marcada para o sábado (4) e a local, para domingo (5).

A decisão ocorre um dia depois da Comissão Executiva Nacional do partido deliberar pelo apoio ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), em prol da neutralidade do PSB na disputa presidencial.

Durante toda a tarde, militantes do PT pró-Marília se reuniram nas mediações do hotel acompanhando as decisões. O senador Humberto Costa (PT), maior expoente da corrente que defende a aliança com o PSB, foi um dos principais alvos de críticas. O outro foi o vice-presidente estadual Oscar Barreto.

Confira o vídeo abaixo:



Contexto

Na última quarta (1º), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, teria informado a Marília Arraes que ela não seria mais candidata ao Governo de Pernambuco. A decisão foi tomada após reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), na terça-feira (31), em Brasília. O PT decidiu aceitar a proposta de apoio do PSB em 11 estados.

Também na quarta, em vídeo que circulou pelas redes sociais, a petista alegou que era falsa a afirmação de que a executiva nacional do PT teria vetado a sua candidatura. “Este é mais um grande ataque especulativo para desmobilizar a nossa militância”, disparou. Ela também disse que não desistiria da postulação. “Temos o apoio massivo da sociedade de Pernambuco. Essa candidatura vai ser discutida até as últimas consequências”, disse.

Da Folha de Pernambuco