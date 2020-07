Petrobras aumenta em 5% o preço do gás de cozinha

A Petrobras informou que aumentou em 5% o preço do gás de cozinha nessa quinta-feira (23). O preço médio às distribuidoras ficará em R$ 26,55 cada botijão de 13 kg.

Segundo a Petrobras, o gás ainda teve uma queda de 4,5%, ou R$ 1,26 por botijão de 13 kg no acumulado deste ano.

A empresa afirmou que igualou os preços do gás desde novembro do ano passado.

“As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final”, explicou.