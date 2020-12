Petrobras aumenta valor do gás de cozinha em 5%

A Petrobras irá aumentar o preço médio do gás de cozinha (GLP) em 5% nessa quinta-feira (3) nas refinarias. O reajuste será repassado às distribuidoras.

O preço médio da Petrobras para as revendedoras será o equivalente a R$ 33,89 por botijão de 13 quilos. O último reajuste ocorreu em 4 de novembro, com percentual também de 5%. Ao logo de 2020, a variação média é de 21,9%.

A Petrobras afirma que 43% do preço ao consumidor final corresponde à parcela da estatal, e os outros 57% são adicionados ao longo da cadeia, incluindo distribuidores, revendedores e impostos.

A estatal afirmou ainda que a fixação dos preços do GLP em suas refinarias “segue a dinâmica de commodities em economias abertas”, usando como referência o preço do combustível no mercado internacional e os custos de importação do GLP.