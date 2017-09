Petrobras: GEMP autoriza aumento de 0,1% no diesel e 3,3% na gasolina

O Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) da Petrobras autorizou o aumento de 0,1% no diesel e de 3,3% na gasolina, uma vez que o limite de variação de -7% a +7%, fixado pela política de preços para decisões da área técnica, foi atingido. O reajuste entra em vigor à zero hora de 5 de setembro de 2017. O grupo se reúne, no mínimo, uma vez por mês

Segundo nota da empresa enviada à imprensa, na ultima semana os mercados de derivados sofreram variações intensas de preços, em face dos impactos do furacão Harvey na operação das refinarias, oleodutos, e terminais de petróleo e derivados no Golfo do México. “A avaliação dos representantes do GEMP é que a política de preços definida pela Petrobras tem sido capaz de garantir a aderência dos preços praticados pela companhia às volatilidades dos mercados de derivados e ao câmbio”, informou a Petrobras, em nota.

Segundo a estatal petroleira, com os ajustes agora definidos, a área de marketing e comercialização da Petrobras volta a contar com uma faixa de -7% a 7% para operar os movimentos de preços necessários ao longo do mês. Caso este limite seja novamente ultrapassado, o GEMP realizará novas reuniões ao longo do período.

Do Diário de Pernambuco