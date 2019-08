Petrobras reduz preço médio do gás de cozinha para distribuidoras em 8,17%

A Petrobras anunciou nessa sexta-feira (2) uma redução de 8,17% no preço do botijão de gás de cozinha de até 13 quilos, que a partir de segunda-feira (5) passará a custar R$ 24,06 para as distribuidoras, de acordo com o site da estatal.

É a primeira queda registrada neste ano na cotação do GLP residencial, que tem sido reajustada a cada três meses.

Os valores anunciados pela Petrobras representam o custo sem adição de impostos para venda do botijão às distribuidoras, com o repasse dos preços ao consumidor final dependendo das estratégias das distribuidoras e revendedoras. (G1)