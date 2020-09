Petrobras reduz valores da gasolina e do óleo diesel

A Petrobras reduziu, nessa quinta-feira (10), os preços da gasolina, do óleo diesel e do diesel marítimo. Os valores dos produtos sofreram uma queda, respectivamente, de 5%, 7% e 7,2%. Os novos valores passarão a valer já, nesta sexta-feira (11), para quem retirar os combustíveis nas suas refinarias.

O presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo, afirmou que, com essa redução, “estão fechadas as janelas para as importações do diesel” e que “para a gasolina, já estavam fechadas”.

De acordo com a análise da Abicom, essa redução significa que o litro do diesel vai ficar R$ 0,1223 mais barato e o da gasolina, R$ 0,0834.

Quedas constantes

Esta foi é a terceira vez em que a Petrobras diminuiu os valores da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias nos últimos 10 dias. Apenas, nesta semana, foram anunciadas duas quedas.