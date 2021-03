Petrolina é a cidade que mais salva vidas do coronavírus no Brasil, revela estudo

Levantamento publicado pela revista Exame, nesta sexta (26), apresenta as cidades brasileiras com menor mortalidade por coronavírus. No topo do estudo está Petrolina como município que mais salva vidas da covid-19. A pesquisa da consultoria Macroplan analisou centenas de cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil.

Petrolina aparece com um índice de 65,3 mortes por 100 mil moradores. Em seguida, com menor mortalidade estão Taubaté (SP), Ribeirão das Neves (MG), Belford Roxo (RJ) e Ananindeua (PA). A cidade com maior mortalidade por covid-19, de acordo com o estudo, é Manaus (AM).

Desde o começo da pandemia, Petrolina tem se destacado como a cidade que mais salva vidas do coronavírus no Nordeste. O estudo da Macroplan é o primeiro a catalogar e tornar público os dados comparativos em todo o território nacional. “Estamos orgulhosos do resultado, em especial, a nossa equipe de saúde, que se dedicou a salvar vidas nesses meses dolorosos. Gostaríamos de ter tido nenhuma morte, mas saber que moramos na cidade que mais salvou vidas, traz esperança para seguir trabalhando”, relata o prefeito Miguel Coelho. Confira o estudo publicado na revista Exame clicando aqui.

Do Nill Júnior