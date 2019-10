Petrolina e Serra Talhada continuam liderando a geração de empregos em Pernambuco

Conforme dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), os municípios de Petrolina e Serra Talhada seguem liderando o ranking de geração de empregos em Pernambuco.

Petrolina aparece em primeiro lugar com saldo de 2.649 novas vagas criadas no período de janeiro a agosto deste ano. Em segundo lugar vem Serra Talhada, que contabilizou 491 novas vagas nos oito primeiros meses de 2019. Sertânia completa o top 3 de geração de empregos em Pernambuco, com 270 novos postos de trabalho criados.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrolina, Emicio Júnior, os números mostram o potencial econômico do município, que é referência nacional na fruticultura irrigada e também se destaca regionalmente no comércio e serviços.