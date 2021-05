Petrolina ganhará nova delegacia e escola da PRF

O prefeito Miguel Coelho recebeu, hoje, o diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. No encontro, o chefe da PRF confirmou que Petrolina ganhará uma nova delegacia e uma escola cívica da corporação para atender a população.

A delegacia será construída próximo ao residencial Vivendas, integrando as obras de duplicação da BR-428. Já a escola da PRF é uma iniciativa inovadora da instituição, que está em fase de estudos, mas que já tem em Petrolina o local do projeto piloto. A unidade será destinada à formação de crianças e adolescentes no ensino fundamental.

Na conversa com Miguel, o diretor da Polícia Rodoviária também informou que o efetivo da corporação será ampliado em Pernambuco. Vasques ainda prometeu a construção de um posto da PRF. Por fim, o prefeito e o diretor geral acertaram uma parceira para compartilhamento de dados de videomonitoramento para facilitar ações de segurança.

