Petrolina, Salgueiro, Araripina e Ouricuri lideram óbitos por Covid-19

Nesta sexta-feira, 12 de março, fez exatamente um ano da confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Pernambuco.

O Jornal do Sertão coletou informações sobre números de casos confirmados, curas clínicas e mortes causadas pela doença ao longo desses 12 meses de pandemia.

Mortes no Sertão: no balanço divulgado pelas secretarias municipais de Saúde, o Sertão pernambucano soma, até o momento, 652 óbitos por Covid-19.

Estão incluídas no levantamento as cidades de Afrânio, Araripina, Belém do São Francisco, Bodocó, Cabrobó, Cedro, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Lagoa Grande, Moreilândia, Ouricuri, Orocó, Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Serrita, Terra Nova e Trindade.

O município que lidera a lista de óbitos é Petrolina, com 225. Só no boletim divulgado nesta sexta-feira, foram seis mortes.

A segunda cidade com mais mortes por Covid-19 é Salgueiro com 76. Seguida por Araripina com 66 e Ouricuri com 46. Até agora, o Sertão contabilizou 41.244 casos de Covid-19, sendo que 37.713 pacientes já estão curados.

Do Nill Júnior