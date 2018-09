Petrúcio Amorim cancela show em Serra Talhada após falecimento da irmã

Após o falecimento da irmã, o cantor Petrúcio Amorim cancelou a participação no 1º Encontro Pernambucano de Forró, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A irmã do cantor faleceu nessa terça-feira (04), conforme informou a nota divulgada pela assessoria de Petrúcio.

De acordo com as regras do edital do evento, o show será substituído pelo da cantora Irah Caldeira, suplente imediata na seleção realizada, que fará a sua apresentação na próxima sexta-feira (07).

Do NE10