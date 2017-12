PF apreende 21 quilos de maconha e 3 quilos de crack em Pernambuco

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira (13), em Olinda, com 21 quilos de maconha e 3 quilos de crack. A prisão foi resultado de uma investigação realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e contou com duas equipes de policias federais. Além da droga, foram apreendidas uma moto e duas balanças de precisão.

O preso não identificou o suposto dono da droga. Ele contou ainda que estava guardando a droga no imóvel de um amigo e que este não sabia de nada. Por fim, disse que só aceitou esse serviço por estar desempregado e passando por uma situação financeira difícil.

Através das investigações, a Polícia Federal localizou um imóvel no bairro de Jardim Brasil 2, em Olinda, onde estariam sendo armazenadas substâncias entorpecentes. Na noite da quarta-feira (13), duas equipes de policiais se dirigiram ao local.

Durante a vigilância, um suspeito entrou no imóvel, portando uma mochila nas costas. Ao sair do imóvel, ele pretendia seguir viagem em uma moto vermelha, quando foi abordado pelos policiais. Na bolsa, a PF encontrou várias pedras de crack, totalizando cerca de 320 gramas.

Após realizar uma vistoria no interior do imóvel, os policiais encontraram 20,7 kg de maconha e 3 kg de crack, além de duas balanças de precisão digitais. O material encontrado, a moto do suspeito e dois aparelhos celulares foram apreendidos.