PF apreende mala com R$ 1,38 mi no Aeroporto

A Polícia Federal (PF) apreendeu uma mala com R$ 1,38 milhão no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da cidade. Um pernambucano de 58 anos que tentou embarcar para São Paulo com o dinheiro sem a devida comprovação legal foi detido, prestou depoimento e foi liberado, segundo a corporação.

A apreensão do montante ocorreu ontem e foi divulgada pela PF hoje. O passageiro, que não teve o nome informado, é natural do município de Limoeiro, no Agreste.

Ele foi submetido ao procedimento de rotina de passar a mala pelo aparelho de raio x do aeroporto. Nesse momento, foi detectada a presença do dinheiro na bagagem dele.

O caso foi registrado na sede da Superintendência da Polícia Federal, no Bairro do Recife, onde foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do transporte de valores nãos declarados e sua origem.

Segundo a PF, essa prática configura crimes de sonegação fiscal e ocultação de valores, com penas que variam de três até dez anos de reclusão.

O dinheiro apreendido foi depositado judicialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal e o investigado prestou depoimento antes de ser liberado. “As investigações prosseguem no sentido de identificar a origem e possível destino dos valores apreendidos”, informou a PF, em nota.

