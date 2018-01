PF cumpre 61 mandados em 18 estados e no DF contra fraude em importação de equipamentos médicos

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (16) uma operação de combate a fraude na importação de equipamentos médicos. Deflagrada pela PF de Dionísio Cerqueira, no Oeste catarinense, são cumpridos 61 mandados de busca e apreensão em 47 cidades de 18 estados do país, além do Distrito Federal. Em Santa Catarina, são dois mandados, em Tubarão e Sombrio, na região Sul.