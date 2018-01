PF cumpre mandados de prisão contra condenados por fraudes no INSS na Paraíba, Pernambuco e Paraná

Nove mandados de prisão estão sendo cumpridos pela Polícia Federal no início da manhã desta terça-feira (9) contra integrantes de uma quadrilha que atuava cometendo fraudes no INSS em Campina Grande. De acordo com a PF, seis mandados são cumpridos em Campina Grande, um em Mogeiro, cidade a 110 km de João Pessoa, um em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e um em Curitiba, no Paraná.