PF cumpre mandados na PB e mais 12 estados em operação contra tráfico interestadual de drogas

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (25) a operação Insônia, com o objetivo de reprimir o tráfico interestadual de drogas, via postais. Estão sendo cumpridos um total de 48 mandados de busca e apreensão na Paraíba e nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Roraima.