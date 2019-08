PF de Pernambuco deflagra operação de combate à pornografia infantil na internet

A Polícia Federal (PF) em Pernambuco, por meio do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, deflagrou na manhã desta terça-feira (27) a operação Help VII, com o objetivo de combater a pornografia infantil na internet. Estão sendo investigados os crimes de armazenamento, compartilhamento e divulgação de imagens e vídeos de pornografia infantil na rede mundial de computadores. .

Na ação de ontem foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juiz da 4ª Vara Federal, nos bairros de UR-06, Zumbi do Pacheco e Ibura, no Recife, além de Camaragibe, na Região Metropolitana. A operação contou com a participação efetiva de 12 policiais federais distribuídos em três equipes.

Da Folha de PE